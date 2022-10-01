Экс-защитник сборной Азербайджана Аббасов: «Уверен, что в следующем отборе ЛН наша сборная займет первое место в группе. Если Казахстан добился этого, то почему бы и нам не сделать?»

Экс-защитник сборной Азербайджана по футболу Руслан Аббасов заявил, что верит в будущее «милли» с местным специалистом.

«Команда отлично сыграла в последнем матче с Казахстаном (3:0), хотя нам и помогло удаление у соперника. Мы не в каждом матче видим такую игру «милли». Постепенно сборная улучшает свой футбол. Если раньше это был трусливый футбол, сейчас ребята смело идут на соперника, атакуют. Надеюсь, будет продолжение таких игр.

Что касается будущего сборной с Джанни Де Бьязи, то решение за АФФА. «Милли» победила в трех матчах подряд, но мне кажется, будущее за местным тренером. Лучший вариант, конечно же, Гурбан Гурбанов. Но, если он не захочет, у нас есть и молодые кадры, как Рашад Садыгов, Самир Аббасов, Айхан Аббасов, Афтандил Гаджиев и Махмуд Гурбанов. Надо верить в них.

Уверен, что в следующем отборочном цикле Лиги наций наша сборная займет первое место в группе. Если Казахстан добился этого, если Фареры обыгрывают Турцию, то почему бы и нам не занять первое место?», — заявил Аббасов.

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