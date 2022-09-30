Сборная Казахстана заработала 2.25 млн евро за победу в группе Лиги наций

Стало известно, сколько заработала сборная Казахстана за победу в Лиге наций.

Помимо гарантированной выплаты командам из дивизиона С (1,125 миллиона евро), все победители групп получат удвоенные призовые. Таким образом, совокупные выплаты сборной составят 2,25 млн евро.

Напомним, что победа позволила сборной подняться в дивизион В и квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

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