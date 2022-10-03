Дарабаев о матче с «Тураном»: «Не хватило минут 5, обязательно бы дожали соперника»

Полузащитник «Астаны» Аслан Дарабаев высказался после ничьи с «Тураном» (2:2) в 21-м туре КПЛ.

– Как бы игра ни сложилась, главное, что мы не взяли три очка, хотя матч проходил под нашим контролем. Могли решить игру еще в первом тайме. Сделанные замены во втором тайме здорово освежили действия в атаке. Чтобы закончить игру победой в концовке, не хватило минут 5, мы бы обязательно дожали соперника.

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