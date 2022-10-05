Игроки и тренеры «Кызыл-Жара» не получают зарплату с начала августа. Они тратили личные деньги на игры в Европе

По информации Sports.ru Казахстан, игроки и тренерский штаб «Кызыл-Жара» несколько месяцев не получают зарплату.
В последний раз они получали деньги в начале августа, для участия в выездных матчах Лиги конференций команде приходилось расходовать личные средства.
Кроме того, у клуба из Петропавловска есть долги по выплатам за прошлый год.
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