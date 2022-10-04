Генеральный секретарь КФФ Абраев назначен делегатом матча «Интер» – «Барселона»

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Олжас Абраев назначен делегатом матча группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона».

Игра состоится в ночь с 4 на 5 октября 01:00 по времени Астаны.

Делегат УЕФА – официальный представитель УЕФА, отвечающий за общую организацию матча, а также контролирующий вопросы безопасности и соблюдений регламентов соревнований.

Олжас Абраев является делегатом матчей УЕФА с 2013 года, а с 2016 года – матчевым комиссаром ФИФА и членом консультативного комитета УЕФА по маркетингу.

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