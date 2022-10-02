Нападающий «Актобе» Видемон пропустит остаток сезона из-за травмы мениска. Он лучший бомбардир клуба

Нападающий «Актобе» Уго Видемон заявил о своей ситуации после травмы.

«Уважаемые болельщики «Актобе», прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех вас за все добрые сообщения, которые вы присылали мне каждый день в течение нескольких месяцев, и я прошу прощения за то, что не мог ответить на ваши вопросы о моей ситуации в течение нескольких месяцев.

Я вам объясню, несколько месяцев назад у меня треснул мениск, я сыграл с ним несколько матчей, потом поехал лечиться во Францию. Если бы мне сделали операцию, это означало бы, что мой сезон закончился, поэтому я пытался лечить свою травму только с помощью фиксации и лечения. К сожалению, я все еще страдаю от болей и не могу ни тренироваться, ни играть. Таким образом, вывод ясен;

Поэтому я вынужден отказаться от участия в последних матчах и отправиться на операцию во Францию. Поверьте, я первый опечален и разочарован. Мне бы очень хотелось и хотелось бы иметь возможность помочь команде, клубу, городу завоевать этот долгожданный титул. Но знайте одно: я полностью уверен, что наша команда справится с этой задачей! Я знаю, что при вашей постоянной поддержке мы сможем завоевать этот 6-й титул чемпиона Казахстана! Теперь я буду фанатом команды номер один.

Я также хотел бы поблагодарить клуб, который сделал все возможное, чтобы вернуть меня на поле, отпустив меня на лечение во Францию, но, к сожалению, мое колено слишком повреждено.

В последние сезоны мне везло, я отыграл полные сезоны и не имел травм, но в этом году, к сожалению, это по-другому.

Что касается нас, то мы снова встретимся на поле в следующем году. Я благодарю вас за поддержку. Алга «Актобе»!» – написал Видемон в своем инстаграм.

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