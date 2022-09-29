Экс-игрок «Актобе»: «Самая высокая премия в Казахстане? 20 тысяч долларов, не помню, за какие матчи»

Бывший игрок «Актобе» Валерий Коробкин рассказал о премиальных во время выступления в КПЛ.

«В те времена, когда я играл, мне кажется, по зарплатам это был приблизительный уровень с РПЛ. Плюс премиальные действительно были высокие, особенно в еврокубках. Финансы, безусловно, большую роль играют в уровне чемпионата, ведь, как ни крути, сильные легионеры приезжают за большими деньгами.

Самая высокая премия в Казахстане? 20 тысяч долларов, не помню, за какие матчи, но такое бывало несколько раз. Да, в том числе в «Актобе» была такая премия», – сказал Коробкин.

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