«Астана» интересуется Видемонтом, но не станет платить за него 400 тысяч евро (А. Кожахмет)

Полузащитник «Актобе» Уго Видемонт может продолжить карьеру в «Астане».

При этом журналист Айдын Кожахмет отмечает, что французский хавбек не перейдет в столичный клуб за 400 тысяч евро, как сообщают другие источники.

«Видемон действительно нравится 6-кратному чемпиону страны. Но все остальное уже надуманные разговоры. «Астана», несмотря на самый большой бюджет в КПЛ, нынче не в том состоянии, чтобы платить такие деньги за трансфер игрока. Говорят, у столичного клуба имеются нехилые долги по налогам. Не такие огромные, как у «Ордабасы», конечно же. Но вполне себе крупная сумма. И закрыть этот долг – первостепенно для них», – пишет инсайдер.

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