По причине дисквалификации в матче «Ордабасы» – «Атырау» не сыграют четыре футболиста.

В составе хозяев не сыграет защитник Карам Султанов.

«Атырау» недосчитался трех игроков – польского защитника Павла Барановского, российского полузащитника Сослана Такулова и казахстанского нападающего Дениса Митрофанова.

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