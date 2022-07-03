Уго Видемон: «Классно, что казахи такие гостеприимные. Даже когда мои родители были здесь пару недель назад, местные жители были очень любезны с ними»

Французский полузащитник «Актобе» Уго Видемон прокомментировал матч 16-го тура Премьер-лиги против «Шахтера» (3:2).

– Это очень важная победа, мне нравится как мы проявляем характер в этом сезоне. Потому что это не в первый раз, когда мы делаем камбэк, проигрывая по ходу матча. Как говорил тренер, это всегда отлично когда игроки со скамейки помогают делать результат, и это показывает что у нас очень сплоченная команда.

– Ты забил уже шестой гол в этом сезоне, что думаешь об этом?

– Все мне говорят про бомбардирскую гонку здесь, может потому что в прошлом в Литве я два раза становился лучшим бомбардиром чемпионата. Но я не думаю об этом, я не форвард, а вингер. Я просто хочу, чтобы команда выигрывала.

Когда я забиваю или делаю ассист, я не думаю о личной статистике или чтобы становиться лучшим бомбардиром – это не моя цель. Если я стану лучшим бомбардиром, то, конечно, буду счастлив. Забивать, конечно, хорошо, и я могу забить больше, но это не главное для меня.

– Расскажи об атмосфере внутри команды.

– Когда мы выигрываем, то, конечно, в команде будет отличная атмосфера. Потому что мы – футболисты, наше настроение зависит от турнирного положения, и если мы не выигрываем, то мы, конечно, будем грустными.

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– Как тебе работа с Андреем Карповичем?

– Это всегда сложный вопрос, но мы будем поддерживать любого тренера, который у нас будет. И нам очень повезло с нынешним тренером, он очень хороший человек.

– Ты отпраздновал с фанатами «Актобе» кричалкой «Зиге-Заге» в Караганде.

– Несмотря на то, что я профессиональный футболист, я большой фанат родного «Марселя». Я раньше бывал на стадионе и пел вместе с фанатами, и я очень люблю такую атмосферу на стадионе.

Для меня быть болельщиком не менее важно, чем быть футболистом. Без болельщиков мы ничто. И я хочу поблагодарить приехавших болельщиков издалека. И если мы хотим достичь самых больших высот, то нам нужна поддержка.

– Ты несколько раз примерял казахскую тюбетейку. Что это значит?

– Когда мы были в столице, один болельщик мне подарил ее. И я думал, если забью, то надену ее. И вчера после игры он подарил мне еще одну.

Это классно, что казахи такие гостеприимные. Даже когда мои родители были здесь пару недель назад, местные жители были очень любезны с ними. Местные люди говорили им «Добро пожаловать!». Это очень приятно любому иностранцу, что люди очень добры.

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