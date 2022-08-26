Видемонт из «Актобе» может пропустить остаток сезона (KazFootball.kz)

Портал KazFootball.kz сообщил, что французский полузащитник «Актобе» Уго Видемонт может пропустить остаток сезона.
Согласно источнику, у игрока есть подозрение на разрыв крестообразных связок.
Статистика игрока здесь.
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