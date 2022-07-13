Казахстанским призерам ОИ и ЧМ увеличили в четыре раза пожизненные выплаты

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Казахстанским призерам Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также их тренерам в четыре раза увеличили пожизненные ежемесячные выплаты.

Согласно изменению, внесенному в постановление правительством страны пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:

1) спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 месячных расчетных показателей;

2) тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 месячных расчетных показателей», – говорится в документе. 

Ранее, в 2021 году, спортсменам и тренерам выплачивали 24 МРП.

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