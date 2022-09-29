Хамзин взлетел в рейтинге полусредневесов мира

Боец лиги RCC Ильяс Хамзин после победы над бразильцем Альфредо Соуза сумел совершить рывок в рейтинге лучших полусредневесов мира по версии сайта fightmatrix.

Теперь Ильяс занимает 149 место, поднявшись на 31 позицию.

Лидером данного рейтинга является Леон Эдвардс (чемпион UFC), лучшим казахстанским бойцом в этом рейтинге является Шавкат Рахмонов, занимающий 8 место.

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