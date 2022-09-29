Адиев: «В отборе на Евро-2024 хочу сыграть с англичанами или португальцами. Хотелось бы на «Уэмбли» сыграть»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о предстоящей жеребьевке квалификации Евро-2024.

– С кем бы хотели сыграть в Лиге B?

– Мысли не только о Лиге наций, но и об отборе – 9-го числа будет жеребьевка. Мы, когда сидели с директором сборных и президентом федерации, размышляли на этот счет. Я сказал: «Хотел бы сыграть с англичанами или португальцами. Не знаю почему, но мне кажется, что они в группу нам попадутся. Я буду очень этому рад». Они на меня посмотрели и спрашивают: «Почему?». А я говорю: «Хотелось бы на «Уэмбли» сыграть». Не знаю, что из этого получится, но есть желание, чтобы нам попались большие сборные.

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