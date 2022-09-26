Сборная Казахстана при Адиеве выигрывает в 67% матчей. Это лучший результат в истории команды

Сборная Казахстана под руководством российского специалиста Магомеда Адиева одержала четыре победы в текущем розыгрыше Лиги наций.
Это лучший результат среди тренеров национальной сборной в истории Казахстана: команда побеждает в 67% матчей.
Лидеры по проценту одержанных побед после вступления Казахстана в УЕФА.
Магомед Адиев – 67% побед (6 матчей)
Андрей Карпович – 50% побед (2 матча)
Станимир Стойлов – 33% побед (9 матчей)
Михаил Билек – 28% побед (15 матчей)
Бренд Шторк – 22% побед (14 матчей).
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