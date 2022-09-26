Сборная Казахстана при Адиеве выигрывает в 67% матчей. Это лучший результат в истории команды

Сборная Казахстана под руководством российского специалиста Магомеда Адиева одержала четыре победы в текущем розыгрыше Лиги наций.

Это лучший результат среди тренеров национальной сборной в истории Казахстана: команда побеждает в 67% матчей.

Лидеры по проценту одержанных побед после вступления Казахстана в УЕФА.

Магомед Адиев – 67% побед (6 матчей)

Андрей Карпович – 50% побед (2 матча)

Станимир Стойлов – 33% побед (9 матчей)

Михаил Билек – 28% побед (15 матчей)

Бренд Шторк – 22% побед (14 матчей).

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Казахстан победил Беларусь и досрочно оформил выход из группы Лиги наций🔥

Найди ассоциации со звездными футболистами в нашей новой игре