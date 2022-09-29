Форвард «Барыса» Петухов: «Спартак» больше владел шайбой, но мы больше хотели выиграть и дотерпели»

Нападающий «Барыса» Егор Петухов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

– «Спартак» больше владел шайбой, но мы больше хотели выиграть и дотерпели. Подловили соперника на ошибках и вырвали победу.

– Быстрые голы в третьем периоде – это накачка тренера в перерыве помогла?

– Тренеры, конечно, подсказали. Но там и ребята все здорово сделали, классный момент получился.

– Что скажете о своем голе?

– Смотрю Аркаша Шестаков бросает. Я накатываюсь на ворота с другого фланга, шайба ко мне отскакивает. Сначала бросил и в штангу попал, мне там даже не видно было. Времени на пятачке ведь мало всегда, а тут еще шайба на ребро встала. А второй раз уже точно ее добил в сетку.

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