КХЛ. «Барыс» дома победил «Сибирь»

«Барыс» дома победил «Сибирь» (2:0) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Забитыми шайбами отличились Джереми Бракко на 4-й и Егор Петухов на 17-й минуте.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 18 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
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