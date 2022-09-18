КХЛ. «Барыс» дома победил «Сибирь»

«Барыс» дома победил «Сибирь» (2:0) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Забитыми шайбами отличились Джереми Бракко на 4-й и Егор Петухов на 17-й минуте.

Таблица здесь.

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