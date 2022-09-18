КХЛ. «Барыс» дома победил «Сибирь»

Теги Сибирь результаты КХЛ Барыс Егор Петухов Джереми Бракко Sports.ru - Казахстан Qazsport Спорт Казахстана

«Барыс» дома победил «Сибирь» (2:0) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Забитыми шайбами отличились Джереми Бракко на 4-й и Егор Петухов на 17-й минуте.

Таблица здесь.

Барыс – Сибирь 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Дата проведения
18 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Бракко (Вей)
2:0 – 17 Петухов (Грэм, Бекетаев)
Вратари: Бояркин 23/23 – Костин 18/20.

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