Президент «Барыса» Иванищев об уходе Старченко: «С женой посоветовался и решили уехать в Россию, в Москву. Много усть-каменогорцев там же живет»

Президент «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал уход Романа Старченко.

— Мы предложили Роману Старченко контракт, договорились с агентом. Он уже должен был приехать на сборы. Стоял у борта, а завтра на лед выходить. Но, говорит, с женой посоветовался и решили уехать в Россию, в Москву. Много усть-каменогорцев там же живет. Решение принимали всей семьей, и оно далось тяжело.

Хотя мы предложили ему контракт. Раз решил попробовать себя там, ну ладно. Расстались нормально. Сказал, что всегда будет играть за сборную Казахстана. Как силы будут, приедет. Мы на него рассчитывали, как и Андрей Скабелка. Но так получилось.

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— Если вдруг у него в «Спартаке» что-то не получится, «Барыс» готов его принять обратно?

— Да, конечно. Решил с семьей переехать. У него четверо детей. Их надо устроить в школу. Это болезненный вопрос, взять и так сорваться. Но семейный совет так решил и все.

— Говорили, что «Барыс» ему предлагал меньше денег.

— Нет, со своей стороны мы все условия выполнили. Пошли на все, что они предлагали. Но в последний момент там ему дали больше. Он собирался туда ехать, решил попробовать.

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