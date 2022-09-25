Азербайджан больше бьет, у Казахстана больше фолов в первом тайме матча Лиги наций

Закончился первый тайм матча 6-го группового этапа Лиги наций между сборными Казахстана и Азербайджана.

Азербайджанцы были лучше по владению мячом (62% против 38%), по ударам (5-1, в створ 0-1) и по угловым (4-0).

Казахстанцы больше фолили (7-2) и были впереди по желтым карточкам (3-2).

В матче произошло одно удаление: за толчок Эдди на 35-й минуте поле покинул защитник казахстанцев Нуралы Алип.

Счет в матче ничейный: 0-0.

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