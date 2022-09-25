У Зайнутдинова отдых, Быстров, Жумабек в основе сборной Казахстана на матч с Азербайджаном в Лиге наций

Стал известен стартовый состав сборной Казахстана по футболу против Азербайджана на гостевой матч в Лиге наций.

Тренерский штаб решил предоставить отдых Бактиеру Зайнутдинова после матча с Беларусью.

Основной состав: Шацкий (в), Досмагамбетов, Алип, Марочкин, Быстров, Каиров, Дарабаев, Куат (к), Астанов, Жумабек, Оразов.

Запасные: Шайзада (в), Сейсен (в), Малый, Ерланов, Шушеначев, Муртазаев, Вороговский, Жарынбетов, Габышев, Аимбетов, Кусяпов, Садыбеков.

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