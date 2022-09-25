Главный тренер сборной Молдовы Клещенко: «Мертвая» команда Казахстана заняла первое место в группе, где обыграли «мертвые» команды Словакии и Азербайджана»

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко, комментируя победу Казахстана в группе С3 Лиги наций, коснулся и первого матча этой команды с Азербайджаном в Астане — 2:0.

«Нет досады от того, что не оказались на месте Казахстана. Мне просто всегда неприятно вспоминать высказывания «друзей», мол, мы даже эту мертвую команду Казахстана не смогли обыграть. Хотя мы обыграли их один раз, просто по итогу двух матчей не прошли дальше.

Но «мертвая» команда Казахстана заняла первое место в группе, где обыграли «мертвые» команды Словакии и Азербайджана. Давайте, считаю, мы тоже будем «мертвыми» для всех, но будем при этом потихоньку набирать силы, выигрывать и двигаться вперед», — заявил Клещенко.

Отметим, что весной молдавская команды играла в «стыках» с Казахстаном за право сохранения прописки в Дивизионе C Лиги наций, но не добилась успеха.

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