Экс-игрок сборной Азербайджана Ядуллаев: «Обидно, что в первом туре мы уступили Казахстану. А ведь, если бы не эти осечки, могли бы и выйти из группы»

Бывший защитник сборной Азербайджана по футболу Ильхам Ядуллаев прокомментировал победу азербайджанцев в матче 5-го тура Лиги наций над командой Словакии в Трнаве (2:1).

«Победа нашей команды всех нас радуют. Победа на выезде над такой командой, как Словакия, является хорошим показателем. Команда проявила характер, ведь, пропустив на последних минутах, ребята не пали духом и тут же ответили победным голом. Отрадно, что у нас уже семь очков в группе.

Впереди матч с Казахстаном. Надеюсь, победа будем за нами, а значит цикл с 10-ю очками будет гарантирован. Обидно, что в первом туре мы им уступили. Да и ничья с Беларусью испортила планы. А ведь, если бы не эти осечки, могли бы и выйти из группы. В любом случае, ждем победы», — заявил Ядуллаев.

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Казахстан победил Беларусь и досрочно оформил выход из группы Лиги наций🔥

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