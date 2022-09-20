Названо количество фанатов, посетивших бой Канело-Головкин

Стало известно, сколько зрителей посетили третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом.

По информации обозревателя Boxingscene Кита Айдека поединок между казахстанцем и мексиканцем, который прошел в минувшее воскресенье в Лас-Вегасе, посетили 19 тысяч 519 болельщиков.

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