Стала известна соперница Лукас в бою за титул UBO

Казахстанка Ангелина Лукас (1-0) 2 октября в Алматы проведет бой против украинки Алёны Гурьевой (1-2).

На кону будет стоять чемпионский титул UBO International в наилегчайшем весе.

27-летняя украинка дебютировала на профи-ринге в прошлому году, как и Лукас. Успела повести три боя, а Ангелина в дебютном поединке победила соотечественницу своей будущей соперницы Светлану Василевскую. Вечер бокса пройдёт 2 октября в Алматы во дворце спорта им. «Балуан Шолак». Организатором выступит Boxing Stars Management из США.

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