Головкин получил новый вызов

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Крис Юбэнк-младший бросил вызов Геннадию Головкину:

«GGG, у тебя был отличный забег. Спускайся обратно в средний вес и давай в декабре проведем бой за те пояса, что все еще у тебя есть. Или просто сдай их, и я пойду за ними в ближайшие пару лет, пока ты будешь наслаждаться пенсией. Ты заслужил это, чемпион», — написал в твиттере Крис.

Головкин проиграл решением судей Канело, а Юбэнк свой последний бой провел в феврале, выиграв у Лиама Вильямсона.

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