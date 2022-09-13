Опубликован окончательный состав сборной Казахстана на матчи с Беларусью и Азербайджаном

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев огласил окончательный список игроков, вызванных на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА.

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»);

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все – «Тобол»), Елдос Ахметов («Тараз»), Михаил Габышев, Талгат Кусяпов (оба – «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Темирлан Ерланов («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия);

Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов (оба – «Актобе»), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба – «Тобол»), Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат (все – «Астана»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Адилет Садыбеков («Кайрат»);

Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Роман Муртазаев («Шахтер»);

Тренерский штаб: Магомед Адиев – главный тренер, Евгений Коструб – ассистент главного тренера, Руслан Балтиев – ассистент главного тренера, Валерий Ситало – тренер вратарей, Ерлан Ибраим – тренер по физподготовке, Заур Нозадзе – тренер-аналитик.

22 сентября сборная Казахстана дома сыграет с Беларусью, а через три дня встретится с Азербайджаном в Баку.

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