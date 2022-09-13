Опубликован окончательный состав сборной Казахстана на матчи с Беларусью и Азербайджаном

Теги сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев Юрий Логвиненко Сергей Малый Аслан Дарабаев Исламбек Куат Михаил Габышев Елдос Ахметов Асхат Тагыберген Тимур Досмагамбетов Абат Аймбетов Роман Муртазаев Темирлан Ерланов Игорь Шацкий Ян Вороговский Александр Марочкин Бахтиер Зайнутдинов Багдат Каиров Рамазан Оразов Марат Быстров Самат Жарынбетов Артур Шушеначев Нуралы Алип Талгат Кусяпов Бекхан Шайзада Мухаметжан Сейсен Эльхан Астанов Абылайхан Жумабек Sports.ru - Казахстан Адилет Садыбеков Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев огласил окончательный список игроков, вызванных на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА.

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»);

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все – «Тобол»), Елдос Ахметов («Тараз»), Михаил Габышев, Талгат Кусяпов (оба – «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Темирлан Ерланов («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия);

Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов (оба – «Актобе»), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба – «Тобол»), Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат (все – «Астана»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Адилет Садыбеков («Кайрат»);

Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Роман Муртазаев («Шахтер»);

Тренерский штаб: Магомед Адиев – главный тренер, Евгений Коструб – ассистент главного тренера, Руслан Балтиев – ассистент главного тренера, Валерий Ситало – тренер вратарей, Ерлан Ибраим – тренер по физподготовке, Заур Нозадзе – тренер-аналитик.

22 сентября сборная Казахстана дома сыграет с Беларусью, а через три дня встретится с Азербайджаном в Баку.

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