SD Family сыграл вничью с «Эгриси» в дебютной игре нового сезона Winline Медиалиги. Абикен оформил дубль

SD Family сыграл вничью в дебютном матче Winline Медиалига против «Эгриси» (2:2). За казахстанцев дублем отметился Айбол Абикен.

Winline Медиалига

1-й тур. Группа А

ЛФК SD Family – «Эгриси» – 2:2

Голы: Абикен, 59, 61.

Стартовый состав: Аханов (в), Алишаускас, Кенжегулов, Чудинов, Кордабаев, Абпаз, Абикен, Советов, Замирбекулы, Сыдыкбек (к), Жанабылов.

Запасные: Грушевский (в), Сайландро, Левша, Ансаган, Жапарханов, Жанабай, Уразбаев, Каримов, Рустемов, Жанабаев, Сламбеков, Барби.

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