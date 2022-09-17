Казахстанец Волк вместе с Мэйсеком возглавил бомбардирскую гонку в КХЛ

Форвард сборной Казахстана Кертис Волк стал лучшим бомбардиром КХЛ.

Нападающий сборной Казахстана Кёртис Волк, выступающий за «Автомобилист», набрал 10 (3+7) очков по итогам первых семи матчей нового сезона и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ вместе со своим одноклубником Бруксом Мэйсеком, в активе которого тоже 10 (4+6) результативных баллов.

Четыре предыдущих сезона 29-летний канадец выступал за астанинский «Барыс». С 2020 года он начал играть за сборную Казахстана.

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