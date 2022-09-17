Казахстанский борец Шабанбай был награжден «бронзовыми» медалями ОИ-2012 спустя десять лет

В Белграде, где проходит ЧМ по борьбе прошло официальное награждение казахстанского вольника Даулета Шабанбая бронзовыми медалями ОИ-2012.

Золото лондонского олимпийского турнира в категории до 120 кг выиграл Артур Таймазов из Узбекистана, в финальном поединке он одержал победу над Давидом Модзманишвили из Грузии.

Результаты турнира были пересмотрены после того, как в допинг-пробах обоих медалистов были выявлены запрещенные вещества. Таймазов и Модзманишвили были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, их результаты Лондона-2012 аннулированы.

В результате перераспределения медалей чемпионами Игр-2012 объявлены россиянин Махов и иранец Комеил Гасеми, а бронзовыми призерами стали Даулет Шабанбай и американец Длагнев.

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