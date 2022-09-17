Вольник Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде

Казахстанский вольник Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде (Сербия).

Он стал третьим в весовой категории до 86 килограммов.

В схватке за третье место Даулетбеков оказался сильнее Этана Рамоса из Пуэрто-Рико. Встреча завершилась досрочно из-за технического превосходства казахстанца.

Это третья медаль Казахстана на ЧМ – ранее борец греко-римского стиля из Казахстана Айдос Султангали выиграл «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов. Также в женской борьбе Жамиля Бакбергенова выиграла серебряную медаль в весе до 76 килограммов.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Что говорят боксеры о бое Канело и Головкина: Бивол ставит на мексиканца, а Рой Джонс и Серик Сапиев поддерживают GGG

Один из лидеров «Красавы» сейчас в Казахстане: решился на переезд за день, дебютировал в еврокубках и уже забил первый гол