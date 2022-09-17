Вольник Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде

Казахстанский вольник Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде (Сербия).
Он стал третьим в весовой категории до 86 килограммов.
В схватке за третье место Даулетбеков оказался сильнее Этана Рамоса из Пуэрто-Рико. Встреча завершилась досрочно из-за технического превосходства казахстанца.
Это третья медаль Казахстана на ЧМ – ранее борец греко-римского стиля из Казахстана Айдос Султангали выиграл «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов. Также в женской борьбе Жамиля Бакбергенова выиграла серебряную медаль в весе до 76 килограммов.
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