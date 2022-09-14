Опубликован официальный постер вечера бокса в Алматы

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Даурен Елеусинов Спорт Казахстана

 2 октября во дворце спорта им. Балуана Шолака в Алматы состоится вечер бокса с американской атмосферой, организатором которая выступает Boxing Stars Management из США.

Болельщиков ждут конкурентные бои и яркое боксерское шоу.  

Известны и следующие участники карда – Даулет Даукенов, Айдар Амирзаков, Даурен Елеусинов, Ангелина Лукас и Магомедрасул Меджидов, дебютирует известный актёр Еркебулан Токтар.          Главным событием вечера станет поединок известного американского нокаутёра Джералла Миллера, которые идёт без поражения.

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