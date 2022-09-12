Головкин прилетел в Вегас

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин прилетел в Лас-Вегас, где уже меньше чем через неделю проведет бой с Саулем Альваресом.

 На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. 

Поединок состоится 18 сентября ориентировочно в 8:00 по времени Нур-Султана. Ожидается, что казахстанские болельщики смогут посмотреть бой на телеканале Qazsport.

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