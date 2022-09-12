Головкин прилетел в Вегас

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прилетел в Лас-Вегас, где уже меньше чем через неделю проведет бой с Саулем Альваресом.
На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу.
Поединок состоится 18 сентября ориентировочно в 8:00 по времени Нур-Султана. Ожидается, что казахстанские болельщики смогут посмотреть бой на телеканале Qazsport.
Найди ассоциации со звездными футболистами в нашей новой игре
🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑
В матче «Тобола» и «Кайрата» было все: красивые голы, перфомансы болельщиков и настоящие эмоции
Комментарии