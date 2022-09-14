Казахстанцы Бублик и Недовесов победили сборную Нидерландов в парном матче Кубка Дэвиса

Александр Бублик и Александр Недовесов победили Матве Мидделкопа и Весли Колхофа в заключительной игре между Казахстаном и Нидерландами на Кубке Дэвиса.

Парный матч закончился со счетом 6:4, 1:6, 6:3.

В первом матче Михаил Кукушкин уступил Тэллону Грикспуру (1:6, 6:3, 3:6), а во втором Александр Бублик проиграл Ботику ван де Зандсхулпу (6:3, 1:6, 4:6).

Нидерланды победили со счетом 2:1 и вышли в лидеры группы D. 15 и 18 сентября Казахстан сыграет с командами США и Великобритании.

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