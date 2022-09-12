Алиев о 4:0 над «Ордабасы»: «В первом тайме можно было закрывать игру»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал матч 19-го тура КПЛ против «Ордабасы» (4:0).

– Во-первых, всех болельщиков поздравляю с победой. Счет не должен заблуждать – команда «Ордабасы» достаточно квалифицирована даже по тем передачам, которые были на этом поле. Наше поле довольно свойственно и не каждая команда сможет к нему привыкнуть. Поэтому, команду «Ордабасы» я хочу поддержать и сказать, что у нее очень хорошее будущее и не просто так она вышла в полуфинал. Я думаю, что приоритеты у них больше на кубковые игры и поэтому я желаю им удачи.

Что касается самой игры, то я думаю в первом тайме можно было уже закрывать игру в связи с тем, что были пространства, были те зоны, где наши игроки могли и они это делали, единственное, подводил последний пас или принятие решения. А так, в целом, стратегию на игру выдержали. Понимали силу «Ордабасы», понимали положение и в плане выбора стратегии на игру я думаю что мы угадали с этим. Хочу поблагодарить ребят за ту бескомпромиссную и самоотверженную игру. Да, результат давит. Турнирная таблица настолько плотная, что вроде бы одну неделю ты живешь в комфортной зоне, а в следующей получается, что твои конкуренты или середина таблицы выигрывает и борьба за турнирную таблицу ужесточается.

Поэтому еще раз всех поздравляю. «Ордабасы» желаю удачи в чемпионате и кубке, а нашим ребятам хотел бы пожелать, чтобы не отпускали мотивацию, не отпускали футбольный фарт и шли вперед за целью.

– Насколько серьезна травма Зорича?

– Завтра сделаем МРТ, Дарко мне очень жаль по спортивному, надо его поддержать, он очень качественный футболист. К сожалению, с мышцами никак не можем понять в чем проблема. Может нужно будет где-то подключить фармацевтику, где-то изучить его мышцы, взять лабораторные анализы, чтобы понять почему это происходит. Мышцы быстрые, резкие и при любом рывке у него получается нагрузка на мышцы. Завтра после МРТ будет все ясно. Все мы его поддержим, он один из ведущих игроков нашей команды, поэтому мы все вместе с ним.

– Забитый мяч Лобжанидзе как-нибудь поможет в реализации будущих моментов футболиста?

– Да, Элгуджа очень качественный игрок. Сами понимаете, если посмотреть на его бэкграунд – он достаточно квалифицированный игрок сборной Грузии. Единственное, может быть наш чемпионат и чемпионат Грузии по временному поясу немного не совпадают. Он приехал с чемпионата, который закончился в мае, а в июне на него выпала очень большая нагрузка. Поверьте, это физиология и очень сложно выдерживать такие перепады. Он психологически очень тяжело переживает эти моменты, все-таки форвард – это голы. Сегодня он, наверное, почувствовал, что может забить и попросил выпустить меня, хотя мы хотели его поберечь. Поддержали с тренерским штабом его желание и я очень рад, потому что игра пошла от него. Поздравляю и Максима Чиканчи, и Элгуджу Лобжанидзе, то что они открыли счета своим голам. Еще раз говорю, уровень чемпионата такой, что никто не отдаст просто так кусочек поля, здесь очень мощное сопротивление, – приводит слова Алиева kazfootball.

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