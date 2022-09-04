«Ордабасы» против «Турана»

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«Ордабасы» дома примет «Туран» в 18-м туре КПЛ. Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.

Ордабасы – Туран
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
Онлайн матча

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