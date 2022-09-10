Александр Мокин успешно перенес операцию на колене

Александр Мокин прооперирован в Мюнхене. Голкипер «Тобола» успешно перенес операцию на колене.

В настоящий момент футболист проходит курс реабилитации в немецкой ортопедической клинике, где и проходила операция.

Планируется, что в ближайшее время Мокин вернется в Костанай, где продолжит восстановление.

«Я хотел бы поблагодарить весь коллектив футбольного Клуба «Тобол», а также моих болельщиков, ваша поддержка неоценима», — отметил Мокин.

Напомним, «первый» номер «Тобола» получил серьезную травму во время матча 17-го тура Olimpbet-Чемпионата против «Ордабасы».

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