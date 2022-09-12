Спортивный директор «Астаны» Тлешев покинул свой пост

Мурат Тлешев покинул пост спортивного директора «Астаны». Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению. Об этом сообщила пресс-служба астанчан.

Тлешев работал в столичном клубе с декабря 2021 года. Ранее Тлешев был спортивным директором в «Шахтере», «Актобе» и «Туране».

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