Абат Аймбетов: «Задача «Астаны» — дальше побеждать в каждой игре и стать чемпионами»

Нападающий «Астаны» Абат Аймбетов рассказал об итогах матча с актауским «Каспием» (3:0) и о своей физической форме.

— Получился интересный и сложный матч, но очень рад, что мы достигли победного результата. Самое важное это то, что мы заработали нужные три очка.

Сейчас я потихоньку прихожу в нужную физическую форму, очень рад, что забил сегодня гол и помог команде добыть победу. Для нас самое главное — и дальше побеждать в каждой игре, задача — стать чемпионами, — сказал Аймбетов.

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