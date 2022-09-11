Кубок легенд по футболу. Легенды России в финале против легенд Турции, легенды Казахстана против сборной Легенд в матче за третье место

Сегодня пройдет заключительный этап ежегодного международного турнира по футболу «Кубка легенд». Сборная легенд России поборются за Кубок с легендами Турции, легенды Казахстана сыграют за третье место со сборной Легенд.

Кубок легенд

Финал

Легенды России – Легенды Турции – 18:00

Россия: Филимонов, Жирков, Корнаухов, Алдонин, Хлестов, Аленичев, Титов, Головской, Тихонов, Каряка, Погребняк, Ещенко.

Турция: Февзи, Дурсун, Хасполатли, Унсал, Косе, Шанли, Кабзе, Ашик, Сариолу, Коркмаз, Аталай, Гюнеш.

Матч за третье место

Легенды Казахстана – Сборная легенд – 17:00

Казахстан: Лория, Бекбаев, Смаков, Жумаскалиев, Нурдаулетов, Ирисметов, Сергиенко, Аубакиров, Скорых, Хайруллин, Асанбаев, Аширбеков.

Легенды: Гончаров, Кураньи, Бока, Кузманович, Ассис, Лугано, де ла Ред, Яхимович, Са.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султана. Прямую трансляцию в Казахстане покажет телеканал Qazsport.

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