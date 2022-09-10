Кубок легенд по футболу. Группа А. Легенды Казахстана против легенд России и сборной Звезд

Сегодня пройдет групповой этап ежегодного международного турнира по футболу «Кубка легенд». Сборная легенд Казахстана попал в группу А, где сыграет со сборными Звезд и легенд России.
Составы сборных:
Россия: Филимонов, Жирков, Корнаухов, Алдонин, Хлестов, Аленичев, Титов, Головской, Тихонов, Каряка, Погребняк, Ещенко.
Казахстан: Лория, Бекбаев, Смаков, Жумаскалиев, Нурдаулетов, Ирисметов, Сергиенко, Аубакиров, Скорых, Хайруллин, Асанбаев, Аширбеков.
Звезды: Коррея, Глеб, Мейра, Мендес, Рахимич, Гарсия, Нельсон, Серджо, Синама-Понголье.
Кубок легенд
Группа А
Легенды России – Легенды Казахстана – 15:30
Легенды России – Сборная Звезд – 18:30
Сборная Звезд – Легенды Казахстана – 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султана. Прямую трансляцию в Казахстане покажет телеканал Qazsport.
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