УЕФА оштрафовал КФФ на 19 250 евро. Федерация призвала болельщиков соблюдать порядок на матчах сборной Казахстана

УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола на 19 250 евро за некорректное поведение болельщиков на стыковом матче Лиги наций УЕФА между Казахстаном и Молдовой (0:1, 5:4 по пенальти).

Некоторые зрители бросали с трибун предметы и выбегали на поле.

«В связи с этим, призываем всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах сборной, с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как проведение матчей без зрителей», – говорится в обращении федерации.

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