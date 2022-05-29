УЕФА оштрафовал КФФ на 19 250 евро. Федерация призвала болельщиков соблюдать порядок на матчах сборной Казахстана

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УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола на 19 250 евро за некорректное поведение болельщиков на стыковом матче Лиги наций УЕФА между Казахстаном и Молдовой (0:1, 5:4 по пенальти).

Некоторые зрители бросали с трибун предметы и выбегали на поле.

«В связи с этим, призываем всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах сборной, с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как проведение матчей без зрителей», – говорится в обращении федерации.

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