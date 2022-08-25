Сборная Казахстана сыграет с ОАЭ в Абу-Даби

Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с ОАЭ.
Об этом сообщает Kooora.
Игра пройдет в Абу-Даби 20 ноября.
Перед тем, как встретиться с командой Магомеда Адиева, сборная ОАЭ в рамках подготовки к Кубку Азии сыграет с Аргентиной.
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