Сборная Казахстана сыграет с ОАЭ в Абу-Даби

Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с ОАЭ.

Об этом сообщает Kooora.

Игра пройдет в Абу-Даби 20 ноября.

Перед тем, как встретиться с командой Магомеда Адиева, сборная ОАЭ в рамках подготовки к Кубку Азии сыграет с Аргентиной.

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