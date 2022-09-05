«Актобе» – «Кызыл-Жар»: где смотреть

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«Актобе» примет «Кызыл-Жар» в 18-м туре КПЛ.

Старт в 20:00 по Нур-Султану.

Таблица здесь.

Актобе – Кызыл-Жар
Дата проведения
5 сентября, 17.00, «Орталык Актобе»
Онлайн матча
АктобеПокатилов, Ерланов, Касым, Танжариков, Камболов, Жулпа, Байтана, Шомко, Балашов, Сердеров, Рожерио Шина.
Кызыл-ЖарКаршакевич, Лобанцев, Мужек, Гурман, Бушман, Тапалов, Подио, Жиан Мартинс, Яковлев, Лобжанидзе, Мульдинов.

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