«Актобе» – «Кызыл-Жар»: где смотреть

«Актобе» примет «Кызыл-Жар» в 18-м туре КПЛ.
Старт в 20:00 по Нур-Султану.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 5 сентября, 17.00, «Орталык Актобе»
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Актобе –
Покатилов, Ерланов, Касым, Танжариков, Камболов, Жулпа, Байтана, Шомко, Балашов, Сердеров, Рожерио Шина.
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Кызыл-Жар –
Каршакевич, Лобанцев, Мужек, Гурман, Бушман, Тапалов, Подио, Жиан Мартинс, Яковлев, Лобжанидзе, Мульдинов.
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