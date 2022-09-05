Костышин о победе над «Мактааралом»: «В перерыве я говорил с таким шепотом, что можно было услышать журчание воды»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин высказался о волевой победе над «Мактааралом» (4:2) в 18-м туре КПЛ.

– В таких матчах качество игры не самое лучшее. В этот момент вспоминаются слова акима, которые он говорил в начале сезона: «Вы можете попасть в такую ситуацию, когда будет большое психологическое давление и качество игры будет дрожать». Так и получается. Команда переживает и это было видно по первому тайму. Мы серьезно настраивались и мотивационная речь была на очень высоком уровне. Возможно она и как-то помешала. В перерыве я говорил с таким шепотом, что можно было услышать журчание воды. Мне нужно было успокоить ребят. В первой тайме команда играла с горящим сердцем, огромным желанием, но без головы. Во втором тайме сыграли более целостно.

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