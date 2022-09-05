Тунгышбаев: «Оформить хет-трик – определенно отличное ощущение»

Полузащитник «Аксу» Еркебулан Тунгышбаев прокомментировал победу над «Мактааралом» (4:2) в 18-м туре КПЛ.

– Матч сразу начался не очень хорошо для нас. Мы пропустили быстрый гол со стандарта. Это сбило немного наш темп игры. После необязательных пропущенных голов мы быстро сравнивали счет. Во второй половине матча сумели перевернуть игру, проявили характер и отдали все, чтобы выиграть. Очень рад, что помог своей команде добыть очень важные три очка. Оформить хет-трик – определенно отличное ощущение.

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