Женская сборная Казахстана проиграла Словении на выезде

Женская сборная Казахстана по футболу на выезде проиграла Словении (0:2) в матче отбора на ЧМ-2023.

Заключительная игра квалификации состоится 6 сентября в Караганде, казахстанки сыграют со сборной Эстонии.

Сборная Казахстана перед последним туром занимает последнее место в группе, не завоевав ни одного очка после 9 игр.

Лидирует сборная Франции (27 очков), уже отобравшаяся на мундиаль, за место в плей-офф борятся Уэльс (19 очков) и Словения (17 очков).

Греция (13) и Эстония (3) выбыли из борьбы.

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