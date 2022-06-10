Куат Хамитов выбрал соперника на возвращение

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов, объявивший о возвращении в октагон, выбрал соперника на бой:

«Жду победителя боя Пираев – Аббасов. Без разницы где, я буду готов», – написал «Найман» на своей странице в Инстаграм, отметив аккаунт лиги AMC Fight Night

Казахстан разрывает на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

«Мама, запиши меня на теннис». В столице прошел Open Air в честь юбилея Федерации тенниса и дня защиты детей

Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы