Куат Хамитов выбрал соперника на возвращение

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Казахстанский боец ММА Куат Хамитов, объявивший о возвращении в октагон, выбрал соперника на бой:

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