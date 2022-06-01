Куат Хамитов официально объявил о возобновлении карьеры

Казахстанский боец Куат «Найман» Хамитов на своей странице в Instagram объявил о своём возвращении в ММА:

«Сейчас я травмирован, но я чувствую, что в моих глазах появилась огонь, как в былые времена и я снова готов вступить в бой. Считаю, что способен драться ещё лет 5, поэтому принял это не простое для себя решение. Это было непросто… Ещё раз хочу поблагодарить всех за вашу поддержку, мы возвращаемся»

Напомним, что Куат в январе объявил о завершении карьеры в связи с избиением сотрудников полиции, обвинивших бойца в разжигании беспорядков в Алматы.

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