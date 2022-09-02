Руководитель «Аксу» о допинге Абикена: «В клубе нет препаратов, которые содержат это вещество»

Генеральный директор ФК «Аксу» Алихан Лесов прокомментировал ситуацию с допингом полузащитника команды Айбола Абикена.

– Айбол пополнил ряды нашей команды за несколько дней до окончания учебно-тренировочных сборов. С первых дней чемпионата Айбол зарекомендовал себя только с лучшей стороны, стал лидером команды. Эта новость нас самих очень шокировала. Я вместе с Айболом сразу вылетел в Алматы в национальный антидопинговый комитет для ознакомления с этим делом.

Ситуация действительно очень сложная. Допинг-тест был сдан в расположении национальной сборной, где все игроки сборной сдавали этот тест. В их числе два футболиста «Аксу»: Айбол Абикен и Гафуржан Суюмбаев. Допинг-проба Айбола показала наличие запрещенного вещества «Милдронат».

В нашем клубе вообще нет препаратов, которые содержат это вещество. Вся система закупа медицинских препаратов клубом строго контролируется и возможность попадания этого вещества в клубе полностью исключается. В любой допинговой ситуации ответственность за то, что попадает в организм несет футболист. Каждый футболист должен следить за тем, что принимает. С самого начала этой ситуации и по сей день я и вся команда находится на связи с Айболом.

Напомним, Айбола Абикена дисквалифицировали на 4 года за положительную допинг-пробу мельдония.

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