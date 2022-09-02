Директор «Аксу» об отставке Костышина: «Решили взять коллективную ответственность за результат»

Генеральный директор ФК «Аксу» Алихан Лесов прокомментировал информацию об отставке Руслана Костышина и переговорах с Константином Горовенко.

– В свете последних неудовлетворительных результатов команды мы провели анализ и рассматривали разные варианты выхода из данного положения. Были проведены переговоры с действующим главным тренером о его видении по этой ситуации. Руслан Владимирович с пониманием отнесся к данной ситуации и был готов к оргвыводам.

- В СМИ проходила информация о назначении на пост главного тренера Константина Горовенко. Можете это подтвердить, либо опровергнуть?

– С Константином Александровичем у нас действительно состоялся диалог, но взвесив все «за» и «против» мы решили поступить в интересах клуба и сохранить действующий выстроенный механизм команды. Тренерские качества Константина Горовенко мне всегда импонировали. Я следил за его успехами в разных казахстанских командах. Несмотря на проведенные переговоры он с честью и достоинством воспринял наше итоговое решение. Мы желаем Константину Александровичу всяческих успехов на тренерском поприще.

- Правда ли, что футболисты команды встали на защиту Руслана Костышина и оказали давление на руководство?

– Нет, это не совсем так. Мы провели общее собрание с игроками, тренерским штабом и менеджментом клуба, поговорили откровенно, решили взять коллективную ответственность за результат и двигаться дальше к достижению нашей общей цели – сохранения прописки в Премьер-лиге. Футболисты команды выразили поддержку тренерскому штабу во главе с Русланом Костышиным.

Самое основное – это то, что каждый из нас готов приложить все усилия для достижения поставленной задачи. Мы все живем одной целью и будем стараться изменить ситуацию в лучшую сторону. Павлодар – действительно футбольный город с богатой историей, и мы сделаем все возможное для того, чтобы наш регион не остался без большого футбола.

После 17-и туров Премьер-лиги «Аксу» располагается на 12-м месте. На счету команды 5 побед, 2 ничьи и 10 поражений.

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